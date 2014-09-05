РНБО фіксує значне збільшення обстрілів з «Градів» та «Смерчів» сил АТО з території РФ



Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«В зоні проведення АТО зменшення активності бойовиків та російських збройних сил не зафіксовано. Водночас з території Росії кількість обстрілів значно зросла», - зазначив він.

«Так, із систем залпового вогню «Смерч» було обстріляно українські позиції неподалік населених пунктів Весела Гора, Валуйське, Дмитрівка та Побєда», - додав Лисенко.

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«Ці населені пункти - на північ і північний схід від Луганська», - уточнив речник РНБО.

Також, за його словами, з «Градів» та мінометів були обстріляні й інші позиції, зокрема біля Красної Талівки та Дебальцевого.