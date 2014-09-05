Геращенко: введення військ - був практично останній козир Путіна

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" сказав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Жодне місцеве населення там вже практично не воює. Від сили це 10-20%", - зазначив Геращенко.

Саме тому, за його словами, президент Росії Володимир Путін ввів нові частини російської армії на схід України.

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"Введення військ - це був практично останній козир з його боку. Але вже навіть їх не вистачало наприкінці літа", - підкреслив радник міністра.

Він заявив, що здавати Донбас ніхто не має права.

"Визнавати окупацію Донбасу чи Криму ніхто не повинен", - упевнений Геращенко.

За його прогнозами, якщо країни-члени НАТО нададуть військово-технічну допомогу, то у Путіна "справи будуть дуже погані".

"Перемир'я можливо, а мир може бути тільки тоді, коли війська Путіна підуть з нашої території і повернуть Крим", - підкреслив радник міністра внутрішніх справ.