Під Маріуполем знайшли зниклих безвісти бійців «Азова»

"На щастя знайшли зниклих безвісти. Загиблих немає. Наші соратники з прикордонних військ також повідомляють про відсутність у них загиблих", - йдеться в повідомленні батальйону на сторінці "Вконтакте".

За останніми даними розвідки, в ході бою під Широкіно батальйону «Азов» прицільним вогнем з зенітної установки вдалося знищити «Урал» з особовим складом окупантів.

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За повідомленням розвідки, українська артилерія, яка вступила в бій, знищила батарею 122-мм гаубиць Д-30.

Втрати серед мирних жителів села Широкіне уточнюються.

Таким чином, припинена спроба окупантів прорватися в Маріуполь.