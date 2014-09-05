Частину військових з Криму виводять у Ростовську область, а в Джанкой перекидають вертольоти
За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», Росія зосереджує частину підрозділів у північних районах Криму.
Росія перекидає на північ Криму вертольоти, а частину військових з території півострова переправляють до східного кордону України.
Про це повідомляє координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, противник продовжує проводити зосередження частини підрозділів окупаційного угруповання в Криму в північних районах півострова.
"На аеродром н.п.Джанкой перекидається вертолітна техніка", - зазначає він.
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Також Тимчук повідомляє про перекидання військових РФ до східного кордону України.
"Протягом останніх діб відзначений вивід частини мотострілкових і артилерійських підрозділів з Криму через Керченську переправу на територію РФ, за попередніми даними - для подальшого перекидання до кордону з Україною в Ростовській області Росії", - пише він.