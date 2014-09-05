У Миколаєві вирішили сформувати при військкоматах загони самооборони

Про це повідомляє прес-служба Миколаївської облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Вадима Мерікова.

Читайте такожУ Миколаєві арештовані 4 особи за підозрою в скоєнні терактів«Я пишаюся тим, що миколаївці єдині. І ми з вами не допустимо розповсюдження сепаратизму в нашій області. По наших вулицях не маршируватимуть люди з прапорами Російської Федерації. Щодня працює Рада оборони. Я хочу сказати, що вже ухвалене рішення при військкоматах формувати загони самооборони, у кожному з яких буде по 260 осіб. І якщо прийде час захищати нашу територію, я стоятиму поряд з ними», - Меріков.

Він підкреслив, що спеціальні батальйони, правоохоронці і суди мають реагувати в законному порядку на будь-які прояви сепаратизму.