За добу через бої під Маріуполем загинули 7 мирних жителів, серед них - 2 дітей

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник губернатора Донецької області Костянтин Батозький.

Він зазначив, що вчора в результаті бойових дій загинули четверо мирних жителів. Сьогодні було вбито три мирних жителя, з яких двоє дітей. У цілому 23 людини отримали поранення.

Цю інформацію підтверджують у РНБО.

"Вчора протягом 5 годин росіяни артилерією обстрілювали населений пункт Широкіно поблизу Маріуполя. Є жертви серед мирного населення. За оперативними даними, загинули двоє дітей і місцевий житель", - сказав спікер Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

Крім того, як зазначив Батозький, на підступах до блокпостів розгортаються мобільні госпіталі.

Читайте такожБойовики знищили передовий блокпост "Азова" в 20 км від Маріуполя"Місто стоїть завдяки консолідації його жителів та готовності самовіддано протистояти ворогові. Підприємства Маріуполя включилися в оборону, вони зайняті ремонтом техніки і виробництвом оборонних споруд. Містом розгортаються мобільні пункти рекрутингу в самооборону і батальйон "Азов", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, в 20 кілометрах від Маріуполя в районі села Широкине триває бій між силами АТО і бойовиками з російськими військовими.