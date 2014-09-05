Контактна група по Україні домовилася про припинення вогню та обмін полоненими
19:15, 05 вересня 2014Політика
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Контактна група по Україні підписала протокол про припинення вогню на сході України і прийняла план мирного врегулювання з 12 пунктів, який включає згоду сторін на обмін полоненими.
REUTERS
Зокрема, мова йде про припинення вогню та обмін полоненими, сказала представник ОБСЄ Хайді Тальявіні, повідомляє ІТАР-ТАСС.
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У свою чергу, посол РФ в УкраїніМихайло Зурабовзаявив, що головний документ, який підписаний контактною групою - протокол про припинення вогню з 18.00, у цьому документі ще 11 пунктів і вони визначають конфігурацію політичних домовленостей.
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