Контактна група по Україні домовилася про припинення вогню та обмін полоненими

Зокрема, мова йде про припинення вогню та обмін полоненими, сказала представник ОБСЄ Хайді Тальявіні, повідомляє ІТАР-ТАСС.

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У свою чергу, посол РФ в УкраїніМихайло Зурабовзаявив, що головний документ, який підписаний контактною групою - протокол про припинення вогню з 18.00, у цьому документі ще 11 пунктів і вони визначають конфігурацію політичних домовленостей.