За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців немає
14:18, 06 вересня 2014Політика
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За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців немає.
REUTERS
Про це повідомив керівник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. "Ситуація в зоні АТО після оголошення вчора о 18.00 режиму припинення вогню в цілому стала більш спокійною. За попередніми даними, після введення режиму припинення вогню втрат серед українських військовослужбовців немає", - сказав Андрій Лисенко.
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За його словами, вчора вперше за останній місяць терористи припинили обстріл Донецька.
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