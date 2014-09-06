За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомив керівник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. "Ситуація в зоні АТО після оголошення вчора о 18.00 режиму припинення вогню в цілому стала більш спокійною. За попередніми даними, після введення режиму припинення вогню втрат серед українських військовослужбовців немає", - сказав Андрій Лисенко.

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За його словами, вчора вперше за останній місяць терористи припинили обстріл Донецька.