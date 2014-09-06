Європарламент ратифікує УА з Україною 15-18 вересня

Про це повідомили в прес-службі європейської асамблеї. Комітет Європарламенту проведе 9 вересня екстрене засідання, на якому буде прийнято рішення про ратифікацію УА з Україною за прискореною процедурою на найближчій сесії Європарламенту. Наступною пленарною сесією, відповідно, і стане засідання в Страсбурзі, повідомляє ZN.UA.

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Президент України Петро Порошенко пообіцяв ратифікувати УА з ЄС до кінця вересня.