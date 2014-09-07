Україна досі не отримала даних про зміст нового гуманітарного конвою з РФ
21:55, 07 вересня 2014Політика
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Минув майже місяць після того, як стало відомо, що до України йде гуманітарний конвой з Росії.
REUTERS
Це ще одна мінська домовленість про гуманітарний вантаж з Росії виглядає як друге «гуманітарне вторгнення». Цей конвой практично засекречений.
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Жодного повідомлення про рух і зміст нових вантажівок з боку Російської Федерації українська сторона за останні 3 дня не отримала.
Минув майже місяць, коли стало відомо, що до України йде гуманітарний конвой від Володимира Путіна.
Другий російський гуманітарний конвой повністю засекречений
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