Україна досі не отримала даних про зміст нового гуманітарного конвою з РФ

Це ще одна мінська домовленість про гуманітарний вантаж з Росії виглядає як друге «гуманітарне вторгнення». Цей конвой практично засекречений.

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Жодного повідомлення про рух і зміст нових вантажівок з боку Російської Федерації українська сторона за останні 3 дня не отримала.

Минув майже місяць, коли стало відомо, що до України йде гуманітарний конвой від Володимира Путіна.