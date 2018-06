Російське "гуманітарне вторгнення" (оновлюється)

02:37

"Траса для російського конвою ретельно охороняється місцевими силами самооборони (бойовиками, – Ред.)", - заявив Чуркін

23:51

Екс-президент Леонід Кравчук вважає, що віддавши наказ "гуманітарному конвою" в'їхати в Україну, президент Росії Володимир Путін фактично офіційно визнав вторгнення в Україну.

22:59 Рада національної безпеки США засудила російський гуманітарний конвой в Україні і говорить, що ці діі є приводом для подальшої ескалації конфлікту з боку Росії.

22:26 Постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін назвав «хорошими новинами» повідомлення про прибуття перших вантажівок з російської гуманітарної автоколони в Луганськ.

У свою чергу, заступник Постійного представника України при ООН Олександр Павлюченко назвав в'їзд російських вантажівок на територію України кричущим порушенням її територіальної цілісності.

22:00

Українські прикордонники почали перевірку вантажівок, однак потім Росія просто не стала чекати кінця перевірки і рушила "гумконвой" в Україну, повідомив заступник представника України в ООН Олександр Павлюченко.

21:30

У Краснодоні Луганської області розвантажили 35 КамАЗів з російською "гуманітарною допомогою", а 16 - попрямували в Сніжне Донецької області. Що саме привезли російські КамАЗи, невідомо.

21:02

Путін намагався пояснити Меркель, що вторгнення "гумконвою" в Україну було необхідним. Німецький канцлер заявляє, що занепокоєна порушенням норм міжнародного права. Тим часом британський міністр назвав вторгнення провокацією.

20:41

США занепокоєні тим, що Росія ввела свій так званий «гуманітарний конвой» в Україну без згоди офіційного Києва та вимагають від Кремля негайно відкликати вантажівки та персонал.

.@PentagonPresSec Re Russia: Our position is clear and Russia should not be using a humanitarian convoy as an excuse to cross the border