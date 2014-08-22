Російське "гуманітарне вторгнення" (оновлюється)

02:37

"Траса для російського конвою ретельно охороняється місцевими силами самооборони (бойовиками, – Ред.)", - заявив Чуркін

23:51

Екс-президент Леонід Кравчук вважає, що віддавши наказ "гуманітарному конвою" в'їхати в Україну, президент Росії Володимир Путін фактично офіційно визнав вторгнення в Україну.

22:59 Рада національної безпеки США засудила російський гуманітарний конвой в Україні і говорить, що ці діі є приводом для подальшої ескалації конфлікту з боку Росії.

22:26 Постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін назвав «хорошими новинами» повідомлення про прибуття перших вантажівок з російської гуманітарної автоколони в Луганськ.

У свою чергу, заступник Постійного представника України при ООН Олександр Павлюченко назвав в'їзд російських вантажівок на територію України кричущим порушенням її територіальної цілісності.

22:00

Українські прикордонники почали перевірку вантажівок, однак потім Росія просто не стала чекати кінця перевірки і рушила "гумконвой" в Україну, повідомив заступник представника України в ООН Олександр Павлюченко.

21:30

У Краснодоні Луганської області розвантажили 35 КамАЗів з російською "гуманітарною допомогою", а 16 - попрямували в Сніжне Донецької області. Що саме привезли російські КамАЗи, невідомо.

21:02

Путін намагався пояснити Меркель, що вторгнення "гумконвою" в Україну було необхідним. Німецький канцлер заявляє, що занепокоєна порушенням норм міжнародного права. Тим часом британський міністр назвав вторгнення провокацією.

20:41

США занепокоєні тим, що Росія ввела свій так званий «гуманітарний конвой» в Україну без згоди офіційного Києва та вимагають від Кремля негайно відкликати вантажівки та персонал.

.@PentagonPresSec Re Russia: Our position is clear and Russia should not be using a humanitarian convoy as an excuse to cross the border — U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) August 22, 2014

19:02

Україна не провокуватиме конфлікт з російським «гуманітарним конвоєм», проте якщо він перевозитиме сторонній вантаж, буде інша реакція.

«Якщо будуть дії, які виходять за рамки надання міжнародної допомоги, хоча вони вже зараз порушені, і у вмісті цього конвою буде виявлено інші негуманітарного характеру предмети або спорядження - буде інша реакція», - наголосив речник РНБО Андрій Лисенко.

18:21

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Рассмусен засудив вторгнення "російського гуманітарного конвою" в Україну без згоди української влади, закликав російську владу утриматися від подальших провокацій та пригрозив їй ще більшою міжнародною ізоляцією у разі невиконання цих умов.

17:46

16 Камазів гуманітарного конвою РФ вже заїхали до Луганська.

17:14

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк не виключає, що Росія може розбомбити власний "гуманітарний конвой".

Яценюк зауважив, що після огляду деяких автомобілів російського "гуманітарного конвою" виявилося, що вони були завантажені максимум на 8 тонн при спроможності провезти 25 тонн.

"Тобто практично порожні автомобілі", - додав прем'єр. Після цього, на його думку, росіяни вирішили, що Україна може показати усьому світу, що це є не гуманітарний вантаж, а лише фікція. І вже після цього, не завершивши переговори із Червоним Хрестом, МЗС Росії "швиденько випустило заяву, що вони самі ухвалили рішення проїжджати український кордон", зазначив Яценюк.

17:06

В Європейському Союзі заявляють, що Росія, відправивши гуманітарний конвой без супроводу Червоного Хреста та згоди української влади, порушила український кордон, і закликають Росію скасувати це рішення.

16:24

РФ відмовилась провести переговори між керівництвом Генеральних штабів України та Росії.

Про це сказав речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

За його словами, через перетин кордону російських вантажівок з так званим «гуманітарним вантажем» українська сторона запропонувала провести переговори між керівництвом Генеральних штабів України та РФ.

«Проте вони не відбулися через відмову російської сторони», - додав Лисенко.

15:53

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна пропонує Росії повернути ситуацію з її гуманітарним вантажем у рамки міжнародного правового поля.

Порошенко заявив, що Україна стурбована ситуацією навколо російського конвою, який зайшов на територію України, перш за все, безпекою, за яку взялися відповідати Російська Федерація та терористи.

14:15

Міністерство закордонних справ України вважає перетин конвоєм РФ кордону України черговим кричущим порушенням Росії ключових принципів міжнародного права.

13:44

У бік українського кордону розпочали рух ще 90 вантажівок російського "гуманітарного конвою".

Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Як щойно стало відомо, у бік українського кордону розпочався рух ще 90 вантажівок, до яких російської стороною не були допущені українські прикордонники і митники, ані представники Міжнародного комітету Червоного хреста», - підкреслив він.

13:33

Росія здійснила пряме військове вторгнення на територію України, намагаючись замаскувати його під колону з гуманітарним вантажем. Про це журналістам заявив голова СБУ Валентин Наливайченко.

“Ми називаємо це прямим вторгненням під цинічним прикриттям Червоного Хреста. Це військові автомобілі, це військовослужбовці з документами прикриття. Там в ролі водіїв знаходяться військові, що навчені на конвойні функції, на управління бойовими машинами, танками та артилерією. Транспорт з цієї колони буде застосовано для перевезення артилерії, а значить, проти мирного населення”, - підкреслив голова Служби безпеки.

13:24

"Після заяви МЗС РФ про те, що колони з гуманітарною допомогою з Росії увійдуть на територію України без дозволу української сторони, машини з даної колони почали рух, перетинаючи кордон РФ і України", написав Дмитро Тимчук.

Українські прикордонники, які проводили огляд колони на території російського пункту пропуску, були відтіснені російськими військовослужбовцями, після чого колона, що складається з КамАЗів, почала рух вглиб України.

За його інформацією, йдеться про 34 КамАЗи з колони, яку оглянули українські прикордонники і митники раніше. "Однак для входження їх на територію України необхідно було дозвіл української сторони після того, як Червоний Хрест забезпечив би їх супровід", - зазначив він, додавши, що в даний час колона рухається по українській території без супроводу представників Червоного Хреста.

11:55

Президент РФ Володимир Путін в курсі, що гуманітарна колона розпочала рух у бік Луганська, сказав в п'ятницю прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

Пєсков при цьому відмовився прокоментувати, на якому рівні було прийнято рішення і чи це обговорювалося з українською стороною.