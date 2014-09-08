У Харкові затримано чоловіка, який шпигував за українськими військовими літаками на користь Росії

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, «Сова» збирав відомості про чисельність особового складу, вид та кількість озброєння і військової техніки, пересування з’єднань та підрозділів Збройних сил України.

Зібрані дані інформацію зрадник передавав офіцеру Головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил РФ на прізвисько «Єсаул». Насамперед кураторів шпигуна цікавила інформація про польоти військових літаків, які беруть участь в антитерористичній операції в Луганській і Донецькій областях.Читайте такожУ Дніпропетровську заарештували стюарда, який доповідав "ДНР" про вильоти українських літаків

Стосовно затриманого слідчим відділом Управління СБУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада у формі шпигунства) Кримінального кодексу України. За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.