Міноборони: Бойовики порушують режим припинення вогню
Українські військові в односторонньому порядку дотримуються режиму припинення вогню.
Про це повідомило Міністерство оборони на своїй сторінці у Facebook.
"Станом на 19.00 понеділка українські військові в односторонньому порядку дотримуються режиму припинення вогню, а терористи продовжують обстріли позицій та блокпостів сил антитерористичної операції", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, порушення режиму припинення вогню зафіксовано поблизу населених пунктів Нижня Кринка, Авдіївка, Попасне, Нікішено, Майорськ, Кіровське, Фащівка.
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Також, з реактивних систем залпового вогню БМ 21 "Град" було обстріляно аеродром "Донецьк".
"Українські військовослужбовці відкривають виключно вогонь у відповідь, і виключно зі стрілецької зброї. Авіація і артилерія українськими військами не застосовувалася", - зазначили у Міноборони.