Меркель виступила за введення нових санкцій проти Росії

Про це вона заявила в середу під час виступу перед німецьким парламентом, повідомляє Українська Правда із посиланням на Associated Press.

"Ми підтримуємо публікацію санкцій і я сподіваюсь, що рішення буде незабаром прийнято. Санкції не вступлять в силу, доки не будуть опубліковані", – сказала вона.

Читайте такожБезпосередня участь Росії в конфлікті в Україні "дуже-дуже очевидна" - Меркель За словами канцлера, ситуація в Україні покращилася, однак ясності щодо виконання умов мирного плану немає.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок ЄС прийняв новий пакет санкцій проти Росії, направлений, в основному, на енергетичний сектор, але відклав їх офіційну публікацію на невизначений термін.