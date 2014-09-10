Меркель виступила за введення нових санкцій проти Росії
13:37, 10 вересня 2014Політика
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступає за введення нового пакету санкцій проти Росії в дію.
REUTERS
Про це вона заявила в середу під час виступу перед німецьким парламентом, повідомляє Українська Правда із посиланням на Associated Press.
"Ми підтримуємо публікацію санкцій і я сподіваюсь, що рішення буде незабаром прийнято. Санкції не вступлять в силу, доки не будуть опубліковані", – сказала вона.
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Як повідомляв УНІАН, у понеділок ЄС прийняв новий пакет санкцій проти Росії, направлений, в основному, на енергетичний сектор, але відклав їх офіційну публікацію на невизначений термін.
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