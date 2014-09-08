ЄС узгодив санкції проти РФ, але відклав їх введення



Про це йдеться у заяві президента Європейської ради Хермана Ван Ромпея щодо подальших обмежувальних заходів ЄС проти Росії, яка була розповсюджена у понеділок в Брюсселі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

”Пакет подальших обмежувальних заходів щодо Росії був прийнятий Радою сьогодні (шляхом письмової процедури) для поглиблення адресних заходів від 31 липня. Санкції спрямовані на заохочення зміни курсу дестабілізуючих дій Росії на східній Україні і йдуть на виконання рішення Європейської ради від 30 серпня, в якому було засуджено збільшення потоку бойовиків та зброї з території Російської Федерації у східну Україні та агресію з боку Збройних Сил РФ на українській землі”, - йдеться в заяві.

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Санкції набудуть чинності шляхом публікації в Офіційному журналі найближчими днями.

”Це залишить час для оцінки реалізації угоди про припинення вогню та мирного плану. Залежноі від ситуації на місцях ЄС готовий переглянути узгоджені санкції в цілому або в частково”, - наголосив Ромпей.