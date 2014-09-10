Тарута запросив Кабмін на виїзне засідання в Маріуполь

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив після розширеного засідання уряду за участю президента України Петра Порошенка 10 вересня.

«Я запропонував виїзне засідання Кабміну на Донбасі. Після приїзду президента це дуже важливо. У нас накопичилося дуже багато проблем, які мають бути вирішені невідкладно», - сказав Тарута.

Читайте такожПорошенко в Маріуполі: Цю нашу землю ми нікому не віддамоНа його думку, ключовими питаннями повинні стати визначення меж зони АТО, а також вирішення соціальних питань вимушених переселенців, кількість яких, за словами Тарути, перевищила 75 тис. осіб.

«У нас немає часу перекладати ті питання, які не вирішуються», - додав він.