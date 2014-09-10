Яценюк відкрив засідання Кабміну за участю Порошенка

В Будинку уряду розпочалося засідання Кабінету міністрів України за участю президента Петра Порошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання відкрив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Читайте такожКабмін має намір ввести санкції проти Росії у жовтніНа засіданні присутні голова Верховної Ради Олександр Турчинов, голови обласних державних адміністрацій та міста Києва. На засіданні буде розглянуто питання обороноздатності держави.

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