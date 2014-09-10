Російський банк заявляє, що ніколи не був власником будівлі військового госпіталю в Дніпропетровську

Про це йдеться в офіційному коментарі банку, яким володіє УНІАН.

Згідно з документом, будівля на вулиці Комсомольська, 63 перебувала у державній власності до 2007 року, після чого її "було відчужено у приватну власність для реконструкції".

Читайте такожРосійський ВТБ Банк вже втратив в Україні понад $707 млнВласник будинку звернувся в банк, щоб взяти кредит на реконструкцію, і передав будівлю в заставу. Реконструкцію він не провів, кредит не повернув і банк ініціював процедуру повернення кредитних коштів. У ВТБ заявляють, що, хоча і мають підкріплене рішенням суду право на примусову реалізацію будівлі, проте, у зв'язку з "форс-мажорними" обставинами в країні, цього не роблять і не будуть робити до кінця бойових дій.

Раніше народний депутат Ірина Геращенко заявила, що госпіталь Міноборони є власністю російського банку ВТБ.