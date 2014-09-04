Геращенко заявила, що дніпропетровський військовий госпіталь став власністю російського банку

Як передає кореспондент УНІАН, про це Геращенко сказала на брифінгу.

Вона зазначила: “Ми піднімали питання Дніпропетровського військового медичного госпіталю, який, як ви знаєте, було в 2007 році якимись там махінаціями продано приватній структурі і ця приватна структура заклала потім Дніпропетровський медичний госпіталь російському банку ВТБ”.

За її словами, на сьогодні по-суті госпіталь, “де лікують найбільш важких наших хлопців, він належить країні-окупанту”.

Геращенко зазначила, що представники ВТБ приходили і намагалися розпитувати “що там відбувається, але їх просто вигнали”.

Читайте такожЗа останню добу до військового шпиталю Дніпропетровська привезли понад сто пораненихЗа її словами, вони прокоментували, що “заберуть Дніпропетровський госпіталь після війни”.

“Що це взагалі за постановка питання від держави, яка вкрала як мінімум 6 військових санаторіїв і 2 військові госпіталі в Криму. Ми поставили запитання перед генеральним прокурором, перед урядом як будемо вирішувати це питання”, - зазначила Геращенко.

Геращенко також повідомила, що прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що урядом виділено 4,3 млн грн для того, щоб закупити необхідне обладнання для медичних закладів, де лікуються українські військові.