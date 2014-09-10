МЗС Литви: пропозиція РФ про зміну УА з Україною неприйнятна

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс на своїй сторінці в "Твіттері".

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"Часи обмеженого суверенітету у Європі минули", - написав дипломат.

Appalled by leaked RU props 2change #Ukraine#AssosiationAgreement. As @BarrosoEU in Vilnius: times 4 limited sovereignty are over in Europe - Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 10 вересня 2014

Як повідомляв УНІАН,28 серпня Росія запропонувалаУкраїні та Євросоюзу ключові поправки до УА, які стосувалися параметрів і термінів зниження Україною мит на товари з ЄС, а також доступу російських товарів на український ринок. Проте вже сьогодні замість трьох зазначених сфер Угоди Москва хоче змінити 5 напрямків,включаючи енергетику. Для внесення поправок до УА потрібні нові переговори Києва і Брюсселя щодо асоціації, які займуть мінімум 2 роки. Крім цього Росія вимагає від України і Європейського союзу внести зміни в УА, які б не перешкоджали інтеграції України до Митного союзу.