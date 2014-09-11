Порошенко і Меркель обговорили питання імплементації Угоди про асоціацію з ЄС

Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі в умовах режиму припинення вогню, відповідно до мінських домовленостей 5 вересня. Президент України відзначив, що виведення російських військ з території України та закриття українсько-російського кордону для бойовиків, озброєння і боєприпасів дозволить констатувати прогрес в деескалації і початок мирного врегулювання.

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Президент України також наголосив на важливості належного моніторингу та верифікаціїрежиму припинення вогню з боку ОБСЄ, а також на необхідності звільнення заручників, включно з тими, які незаконно утримуються в РФ.

Петро Порошенко та Ангела Меркель скоординували подальші дії щодо європейської інтеграції України, зокрема стосовно імплементації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.