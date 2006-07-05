”Пора” вимагає звільнити генпрокурора Медведька

15:07, 05 липня 2006
Політика
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Партія звернулась до Президента

Громадянська партія «Пора» звертається до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з вимогою звільнити з посади генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА за закриття 30 червня кримінальної справи щодо колишнього голови Донецької обласної ради Бориса КОЛЕСНИКОВА.

Як ідеться у заяві «Пори», переданій агентству УНІАН, партія заявляє, що “відповідальність за закриття справи КОЛЕСНИКОВА лягає на генпрокурора О.МЕДВЕДЬКА, який не зумів довести до завершення слідство».

Як повідомляв УНІАН, Б.КОЛЕСНИКОВ був затриманий 6 квітня 2005 року по кримінальній справі за фактом здирництва в 2002 році акцій торгового центру «Білий Лебідь» (Донецьк) у екс-голови правління торгового центру Володимира ПЕНЧУКА (батька) і екс-директора ТЦ Бориса ПЕНЧУКА (сина). 2 серпня 2005 р. за рішенням Апеляційного суду Києва Б.КОЛЕСНИКОВ був звільнений, при цьому суд узяв з нього підписку про невиїзд. У серпні Генпрокуратура завершила досудове слідство у справі Б.КОЛЕСНИКОВА.

30 червня Генеральна прокуратура закрила кримінальну справу, порушену стосовно народного депутата Б.КОЛЕСНИКОВА на підставі статті 213 Кримінального кодексу (недоведеність причетності до злочину).

 

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