Вітренко поскаржиться на фальсифікації. Прес-конференція в УНІАН

Сьогодні о 14.00 в УНІАН відбудеться прес-конференція лідера блоку «Народна опозиція» Наталії ВІТРЕНКО на тему: «Фальсифікація: попередні підсумки голосування».

Сьогодні о 14.00 в УНІАН відбудеться прес-конференція лідера блоку «Народна опозиція» Наталії ВІТРЕНКО на тему: «Фальсифікація: попередні підсумки голосування». Реєстрація на прес-конференцію проводиться на місці за редакційними посвідченнями.

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