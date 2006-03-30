Вітренко поскаржиться на фальсифікації. Прес-конференція в УНІАН

11:46, 30 березня 2006
Політика
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Сьогодні о 14.00 в УНІАН відбудеться прес-конференція лідера блоку «Народна опозиція» Наталії ВІТРЕНКО на тему: «Фальсифікація: попередні підсумки голосування».

Сьогодні о 14.00 в УНІАН відбудеться прес-конференція лідера блоку «Народна опозиція» Наталії ВІТРЕНКО на тему: «Фальсифікація: попередні підсумки голосування».

Реєстрація на прес-конференцію проводиться на місці за редакційними посвідченнями.

 

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