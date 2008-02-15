Ющенко сказав митниці, що ”зрушення” - це далеко не все

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає підвищити стандарти роботи митниці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він заявив під час зустрічі з головою Державної митної служби Валерієм ХОРОШКОВСЬКИМ, тимчасово виконуючим обов’язки голови Служби безпеки України Валентином НАЛИВАЙЧЕНКОМ та головою Служби зовнішньої розвідки Миколою МАЛОМУЖЕМ.

Темою зустрічі стали необхідність проведення реформи митних органів та більш ефективної боротьби з контрабандою та іншими порушеннями митних правил.

Ці питання були предметом обговорення під час засідання колегії Держмитслужби під головуванням Президента, що відбулося 8 лютого.

«Є відповідні зрушення в добру сторону, але багато чого ще треба зробити», – оцінив В.ЮЩЕНКО результати боротьби з контрабандним імпортом та недопущення незаконного експорту від початку року.

Сумарний економічний ефект від посилення контролю на кордоні лише з початку року перевищив 6,7 млн. грн. Президент закликав митників до ще більш активних спільних із правоохоронцями зусиль, спрямованих на протидію контрабанді.

В.ЮЩЕНКО запевнив, що він є прихильником практики звільнення з державної служби митників, які прямо покривають контрабанду або несумлінно виконують свої обов’язки.

У питанні реформи митної служби глава держави ставить за мету привести роботу цього відомства до найвищих стандартів. «Україна не зможе скористатися перевагами зони вільної торгівлі з ЄС, якщо наші митні органи працюватимуть як раніше. Забезпечення функціонування «електронної митниці» є першочерговим завданням митних органів», – вимагає Президент України.

На початку розмови він повідомив учасникам зустрічі, що готується проект нормативно-правового акта Глави держави, який формулював би новий формат відносин між митними і правоохоронними органами у здійсненні контролю на економічному кордоні, а також вніс низку удосконалень у роботу безпосередньо митниці.

Президент вказав на необхідність досягти низки конкретних цілей, зокрема, зменшення контролюючих органів на кордоні, скорочення переліку обов’язкової сертифікації товарів, укомплектування фахівцями «єдиних вікон» тощо.