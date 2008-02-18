Балога пішов, бо боявся не встигнути?

Вихід глави Секретаріату Президента Віктора Балоги з партії "Народний союз "Наша Україна" став результатом тривалого внутріпартійного протистояння. Про це повідомив народний депутат з фракції "Наша Україна - Народна самооборона" (НУНС) Юрій Кармазін в інтерв`ю Бі-бі-сі.

Він заявив, що чекав такого сценарію розвитку подій. "Відставка Балоги не здалася мені несподіванкою. Хочу сказати, що я не є членом партії "Наша Україна", я член Партії захисників Вітчизни, вона входить у блок "Наша Україна - Народна самооборона", і, звичайно, я не відстежую всі процеси, які відбуваються в сусідній партії "Наша Україна". Втім, я дуже схвильований тим, що сталося. Я чекав цієї події декілька місяців, оскільки там протистояння і суперечності давно досягли апогею. Я це зрозумів, коли вони не змогли зібрати кворум для засідання політради партії: я був серед запрошених, і я бачив це, тому очевидні кризові явища були всередині, і, напевно, Балога мав свої причини для цього", - розповів Ю.Кармазін.

Політик наголосив, що чутки про створення В.Балогою нової партії під назвою "Гарт" ходять вже давно. "Насправді про назву "Гарт" відомо вже не один місяць, це по-перше, а по-друге, коли в повітрі є запах дострокових парламентських виборів, - а він сьогодні є в повітрі, - повірте мені, партії, які думають серйозно про політичне майбутнє, замислюються, чи можна переформатуватися за рік до виборів, якщо цього законодавство не допускає. Щоб брати участь у будь-яких виборах, необхідно, щоб партія існувала не менше року як зареєстрована. Тому всі нові проекти можуть просто не встигнути у тому випадку, якщо вибори будуть достроковими і відбудуться раніше, ніж через рік", - вважає Ю.Кармазін.

15 лютого глава Секретаріату Президента В.Балога заявив про вихід з "Народного союзу "Наша Україна".

ЛігаБізнесІнформ