У Литвина побачили сценарій доведення ситуації до абсурду

Фракція Блоку Литвина готова напрацювати компромісні пропозиції з метою розблокувати роботу Верховної Ради і винести їх на розгляд зборів народних депутатів або засідання активу фракцій ВР.

Про це сказав в інтерв’ю УНІАН перший заступник лідера фракції Блоку Литвина Ігор ШАРОВ.

За його словами, завтра о 9.30 фракція збирається в сесійній залі і «спробуємо виробити пропозиції для всієї Верховної Ради».

І.ШАРОВ не виключив, що сьогоднішня поведінка голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА є спробою «переламати меншість і примусити її працювати». В той же час він додав, що «депутатів переламати складно».

І.ШАРОВ також не виключає варіанту, що "розроблено сценарій доведення ситуації до абсурду, щоб потім з нуля починати формувати і керівний склад парламенту, і коаліцію».

Він зазначив, що хоче зустрітися з А.ЯЦЕНЮКОМ, щоб зрозуміти, якими мотивами він керується в нинішній ситуації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 лютого, А.ЯЦЕНЮК заявив, що фракція Партії регіонів не хоче домовлятися, і відмовився проводити засідання Погоджувальної ради.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, зранку уже відбулося засідання керівників фракцій парламенту, і стало зрозуміло, що бажання домовлятися відсутнє.

Також, сказав голова ВР, стало очевидним, що «мова йде про крісла і про владу».