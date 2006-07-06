Безсмертний вірить у «помаранчеву» коаліцію, але має запасний варіант

Лідер фракції «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ не виключає, що може бути створена коаліція між «Нашою Україною» і Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливості такої коаліції, він сказав, що «у політиці нічого неможливого немає за визначенням». Р.БЕЗСМЕРТНИЙ додавши, що все залежатиме від того, чи вдасться зберегти «помаранчеву» коаліцію, чи вона розпадеться. «Чи опуститься завіса демократичної коаліції, щоб можна було підняти іншу завісу, але треба цю дорогу пройти», - сказав він.

Депутат підкреслив, що де-юре демократична коаліція ще існує. Він наголосив, що поки переговорів з Партією регіонів ще не було, а були лише консультації перед створенням «помаранчевої» коаліції.

Крім того, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ висловив переконання, що у політичної сили, яка намагатиметься отримати владні повноваження поза коаліцією, ніяких шансів «на реалізацію влади» немає, «тому не треба гратися у ці речі».