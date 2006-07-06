Завершилося голосування щодо кандидатури спікера

аУ парламенті завершилося голосування щодо кандидатури голови Верховної Ради України.

Як повідомили члени лічильної комісії, підрахунок триватиме близько півгодини.

Як передає кореспондент УНІАН, члени лічильної комісії занесли бюлетені до кімнати, де проводитиметься підрахунок. Цю кімнату оточили депутати від фракції Партії регіонів.

За інформацією джерел, практично всі голоси віддані за лідер соціалістів Олександра МОРОЗА.

Нагадаємо, що до бюлетенів для голосування за кандидатуру голови ВР було внесено дві кандидатури – Миколи АЗАРОВА (фракція Партії регіонів) та лідера соціалістів О.МОРОЗА.