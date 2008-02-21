Яценюк порівняв владу з татаро-монгольським іго
Спікер запропонував розійтися по своїх кутках
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК просить фракцію Партії регіонів відмовитись від резонансних законопроектів, які роз’єднують суспільство.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з фракцією Партії регіонів.
За словами А.ЯЦЕНЮКА, «ми і так накалили суспільство, що вкидування будь-яких законопроектів, які мають, м’яко кажучи, неоднозначне сприйняття що з одного, що з іншого боку, не додасть нам авторитету». Він закликав усі політичні сили «розійтися на попередні позиції».
Як сказав голова парламенту, у ВР необхідно розглядати законопроекти, які цікавлять суспільство – стосовно підвищення зарплат, проведення економічних, соціальних і правових реформ.
А.ЯЦЕНЮК назвав складною пропозицію фракції Партії регіонів про прийняття законопроекту щодо державної служби.
Відповідаючи на деякі заяви під час зустрічі про те, що в Україні здійснюються «політичні репресії» стосовно представників опозиції, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що в Україні, і «це стосується усіх влад», після приходу нової влади, «як татаро-монгольське іго, усіх зачистили, керуючись тільки модним принципом: свій-чужий, інших координат немає». Він додав, що «всі політичні сили стають на ці граблі».
Як наголосив голова ВР, таким чином в Україні знищено середню ланку державної служби. За його словами, нерідко до керівних органів беруть за принципом: «нехай буде неписьменний, не читає, не пише, але основне, щоб свій», і це - помилка усіх політичних сил.
За словами А.ЯЦЕНЮКА, має бути передбачено аполітичність середньої ланки державних службовців, які б працювали «не на кольори політичні, а на державу в цілому».