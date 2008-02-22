Тимошенко звільнила першого заступника Луценка - начальника ГУБОЗ

Білозуб обіймав посаду з квітня 2006 року

Ігор БІЛОЗУБ звільнений з посади першого заступника міністра внутрішніх справ - начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю. Як повідомив кореспонденту УНІАН міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО, відповідне рішення було прийняте на сьогоднішньому засіданні уряду. Довідка УНІАН. І.БІЛОЗУБ обіймав посаду заступника міністра МВС – начальника ГУБОЗ з квітня 2006 року.

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