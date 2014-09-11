Гуманітарна ситуація у тимчасово окупованих містах погіршується - РНБО

Гуманітарна ситуація у тимчасово окупованих бойовиками містах, особливо у Луганську, погіршується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Щодо гуманітарної ситуації в населених пунктах і містах, які зараз тимчасово підконтрольні терористам, там дійсно важка ситуація, особливо в Луганську» - заявив він.

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«Ситуація важка з водою, газом, електрикою. Комунальники усіма можливими засобами намагаються встановити і зв’язок, і газопостачання, і електроживлення», - додав Лисенко.

«Через постійні обстріли терористами житлових кварталів там складається така ситуація, що комунальникам не вистачає засобів, щоб виправити цю гуманітарну ситуацію, яка погіршується», - наголосив речник РНБО.