Життя в окупованих бойовиками містах на Донбасі стає дедалі нестерпнішим
09:56, 03 вересня 2014Суспільство
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Містян катують, тримають у полоні, примушують рити окопи.
REUTERS
Життя мирних людей в окупованих бойовиками містах на Донбасі з кожним днем дедалі нестерпніше.
Кожна спроба висловити невдоволення діями бойовиків - ця пряма загроза для життя. Містян катують, тримають у полоні, примушують рити окопи, йдеться у сюжеті ТСН.
Тіла загиблих розкидані уздовж узбіч чи прикопані поряд з будинками.
Життя мирних людей в окупованих містах стає дедалі нестерпнішим
Через обстріли місцеві жителі бояться виходити на вулицю. Для поранених у лікарнях не вистачає місць.
Окупований Луганськ понад місяць відрізаний від усіх благ цивілізації. Комунальники Донецька рятують місто від гуманітарної катастрофи із загрозою для життя: лагодять зруйновані електромережі під кулями.
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