Життя в окупованих бойовиками містах на Донбасі стає дедалі нестерпнішим

Життя мирних людей в окупованих бойовиками містах на Донбасі з кожним днем дедалі нестерпніше.

Кожна спроба висловити невдоволення діями бойовиків - ця пряма загроза для життя. Містян катують, тримають у полоні, примушують рити окопи, йдеться у сюжеті ТСН.

Тіла загиблих розкидані уздовж узбіч чи прикопані поряд з будинками.

Через обстріли місцеві жителі бояться виходити на вулицю. Для поранених у лікарнях не вистачає місць.

Окупований Луганськ понад місяць відрізаний від усіх благ цивілізації. Комунальники Донецька рятують місто від гуманітарної катастрофи із загрозою для життя: лагодять зруйновані електромережі під кулями.