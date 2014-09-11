Оточення Ляшка напало на бійців Нацгвардії та тяжко побило полковника-учасника АТО

Минулого вечора в центрі Києва представники його Радикальної партії пішли на конфлікт зі службовцями Нацгвардії та ще й побили учасника АТО, який щойно повернувся зі Сходу, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Близько 22:00 години до історичної старої будівлі в елітному районі Києва завітала група молодиків. Бійців Нацгвардії, котрі пильнували об’єкт, раптові гості проігнорували. Охорона викликала підкріплення.

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«Приїхали близько 15 невідомих осіб на дану територію. Вони не змогли дати відповідь, для чого вони приїхали. Після чого військовослужбовці сповістили частину, яка надіслала туди групу. По прибутті групи на данний об’єкт, зустрівшись з даними особами, особи не дали ніякої відповіді, після чого розпочалася сутичка», - розповів т.в.о. командира частини 3068 Національної гвардії Олег Кравченко.

«У військовій частині існує ліцензія на надання охоронних послуг на території замовника. І відповідно до угоди хлопці охороняли об’єкт», - пояснив він.

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У нічній сутичці постраждали декілька представників Радикальної партії Ляшка та полковник Нацгвардії. В останнього важкі травми. За словами свідків, його били його ж каскою.

«Нанесені тяжкі травми голови. Він знаходиться в шпиталі», - розповів Кравченко.

Один із учасників подій спробував було дати коментар журналістам про те, що відбулося вночі. Він назвався помічником нардепа Олега Ляшка та депутата Київради Ігора Мосійчука. Сказав, що приїхав виконувати доручення з виявлення в будівлі грального закладу. Після чого товариші свідка зі словами «Ти що, дебіл?» відвели його подалі від журналістів.

За нічною сутичкою розпочате досудове слідство за статтею 296, ч. 4 – хуліганство.