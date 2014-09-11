Тимчук: Росіяни проводять ротацію окупаційного контингенту на Донбасі

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

В РНБО наполягають, що росіяни вводять танки, БТР і "Гради", але й одночасно виводять ту техніку, яка була введена раніше.

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"Власне, це і є ротація російського окупаційного контингенту на Донбасі - те, що ми допускали тільки вчора. А значить, радіти, що Росія звільняє Донбас, і нам доведеться мати справу тільки з місцевим непотребом, на жаль, не доводиться", - написав Тимчук.