Тимчук: Росіяни проводять ротацію окупаційного контингенту на Донбасі
22:59, 11 вересня 2014Політика
0 0
Держприкордонслужба повідомила, що з Росії на територію України зайшли майже 100 одиниць російської військової техніки.
Фото Минобороны РФ
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.
В РНБО наполягають, що росіяни вводять танки, БТР і "Гради", але й одночасно виводять ту техніку, яка була введена раніше.
Читайте такожВійська РФ готують провокації в Донецьку з метою зірвати перемир'я - Тимчук
"Власне, це і є ротація російського окупаційного контингенту на Донбасі - те, що ми допускали тільки вчора. А значить, радіти, що Росія звільняє Донбас, і нам доведеться мати справу тільки з місцевим непотребом, на жаль, не доводиться", - написав Тимчук.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter