Вночі під Маріуполем бойовики проводили маневри та розміщували "Гради"

Під Маріуполем бойовики проводять маневри – вночі підтягували до своїх позицій системи залпового вогню "Град", але повідомлень про обстріли не було.

Імовірно, відбувається підготовка до штурму, повідомляє ТСН.

Крім того, напередодні поблизу Маріуполя, у Павлополі, невідомі підірвали міст через греблю, обстріляли соціальні об'єкти.

Читайте такожУ напрямку Маріуполя обмежили пересування у двох районах та ввели комендантську годинуЯк повідомляв УНІАН, представники місії ОБСЄ зафіксували 11 фактів порушення "режиму припинення вогню" з боку бойовиків лише поблизу Маріуполя.