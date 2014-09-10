Вночі під Маріуполем бойовики проводили маневри та розміщували "Гради"

09:03, 10 вересня 2014
Політика
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Минула ніч на Донбасі пройшла неспокійно. Жителі окупованих міст повідомляють, що всю ніч чули вибухи та залпи важкої зброї.

REUTERS

Під Маріуполем бойовики проводять маневри – вночі підтягували до своїх позицій системи залпового вогню "Град", але повідомлень про обстріли не було.

Імовірно, відбувається підготовка до штурму, повідомляє ТСН.

Крім того, напередодні поблизу Маріуполя, у Павлополі, невідомі підірвали міст через греблю, обстріляли соціальні об'єкти. 

Читайте такожУ напрямку Маріуполя обмежили пересування у двох районах та ввели комендантську годинуЯк повідомляв УНІАН, представники місії ОБСЄ зафіксували 11 фактів порушення "режиму припинення вогню" з боку бойовиків лише поблизу Маріуполя.

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