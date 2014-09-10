Вночі під Маріуполем бойовики проводили маневри та розміщували "Гради"
09:03, 10 вересня 2014Політика
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Минула ніч на Донбасі пройшла неспокійно. Жителі окупованих міст повідомляють, що всю ніч чули вибухи та залпи важкої зброї.
REUTERS
Під Маріуполем бойовики проводять маневри – вночі підтягували до своїх позицій системи залпового вогню "Град", але повідомлень про обстріли не було.
Імовірно, відбувається підготовка до штурму, повідомляє ТСН.
На Донбасі всю ніч лунали вибухи та залпи
Крім того, напередодні поблизу Маріуполя, у Павлополі, невідомі підірвали міст через греблю, обстріляли соціальні об'єкти.
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