Радник Авакова назвав умови вступу України в НАТО

"По-перше, хочу сказати, що в НАТО нас не чекають. В НАТО Україну візьмуть тільки тоді, коли ми будемо сильними і коли в нас не буде таких проблем з Росією", - наголосив Геращенко в програмі "Право на владу".

Для цього, за його словами, Україні потрібно дуже багато працювати.

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"Арсеній Яценюк буде робити усе можливе для того, щоб створити обороноздатність країни, створити потужну армію, Національну гвардію та службу безпеки", - додав радник міністра.

"Нам також потрібно починати з найменшого: започатковувати патріотичне виховання молоді, вводити знову уроки воєнної справи, починаючи зі школи. Ми маємо брати приклад з таких маленьких, але сильних країн, як Фінляндія та Швейцарія", - наголосив Геращенко.