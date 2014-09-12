Радник Авакова назвав умови вступу України в НАТО
Радник глави МВС Антон Геращенко розповів, що потрібно зробити Україні для того, щоб вступити в НАТО.
"По-перше, хочу сказати, що в НАТО нас не чекають. В НАТО Україну візьмуть тільки тоді, коли ми будемо сильними і коли в нас не буде таких проблем з Росією", - наголосив Геращенко в програмі "Право на владу".
Для цього, за його словами, Україні потрібно дуже багато працювати.
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"Арсеній Яценюк буде робити усе можливе для того, щоб створити обороноздатність країни, створити потужну армію, Національну гвардію та службу безпеки", - додав радник міністра.
"Нам також потрібно починати з найменшого: започатковувати патріотичне виховання молоді, вводити знову уроки воєнної справи, починаючи зі школи. Ми маємо брати приклад з таких маленьких, але сильних країн, як Фінляндія та Швейцарія", - наголосив Геращенко.