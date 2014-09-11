В НАТО не знають, на якій країні може зупинитися Росія

Таку заяву зробив спеціальний представник генерального секретаря НАТО Джеймс Апатурай, виступаючи на засіданні підкомісії Європарламенту із питань оборони й безпеки, повідомляє радіо "Свобода".

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Він підкреслив, що "з часу приходу до влади президента Путіна вдруге, стає зрозуміло, що Росія надала собі право протиставити себе, включно із застосуванням збройних сил, всюди, де є ті, хто має російські паспорти, говорить російською, або ж з огляду на примарну концепцію історично-російських земель". В зв'язку з цим Джеймс Апатурай додав, що він не знає, де Росія може опинитися. "Можливо, на Алясці чи в багатьох наших країнах", - зазначив він.

Спецпредставник генерального секретаря НАТО також повідомив, що для гарантій безпеки країн-членів НАТО, в Уельсі було прийняте рішення про встановлення на їхніх територіях інфраструктури, яка дозволить у максимально короткий термін мобілізувати військові потужності НАТО для відсічі можливої атаки Росії.

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У свою чергу російські чиновники заявили, що їм не подобаються українсько-натівські військові навчання і Росія буде приймати у відповідь "адекватні" дії, в разі просування НАТО на Схід. "Викликають здивування анонсовані плани проведення спільних з Києвом навчань країн-членів НАТО на території України до кінця 2014 року", - заявив офіційний представник МЗС РФ Олександр Лукашевич, передають РІА Новини.

"Абсолютно зрозуміло, що НАТО через такі заяви і рішення бере лінію на просування інфраструктури НАТО на схід і нарощування військової присутності блоку поблизу російських кордонів, на що ми будемо адекватно реагувати", - підкреслив Олександр Лукашевич.