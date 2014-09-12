ЗМІ повідомляють про штурм донецького аеропорту

Про це повідомляє видання 062 з посиланням на місцевих мешканців і користувачів соцмереж.

«З боку аеропорту в сторону Ж/Д тягнеться величезний шар диму», - пишуть донеччани в соціальних мережах.

Обстріл аеропорту, за словами жителів, ведеться з «Градів» з боку Путилівки, Яковлівки, Питних ставків і з шахти Кірова.

Читайте такожУ Донецьку тривають бої за аеропорт, незважаючи на перемир'яКрім того, вони повідомляють, що жителі почали ховатися в підвали.

«Бахає в районі аеропорту і дим зі сторони залізниці, люди збираються в підвали. Дивлюся, сьогодні Донецьк почує весь арсенал стрілецького перемир'я», - діляться враженнями жителі міста.