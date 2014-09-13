СБУ займається і питаннями «інформаційної війни» - Наливайченко

Про це в п`ятницю ввечері в ефірі ”Шустер- live” заявив глава спецслужби Валентин Наливайченко.

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”Що стосується інформаційної війни, використання ЗМІ. Найсерйозніша робота стосується псевдо видань, які спочатку на своїх сторінках публікували статті про хунту, про те, що українці - другосортна нація за гроші Курченка (оголошений в розшук глава наглядової ради і власник ТОВ ВЕТЕК, (Київ) Сергій Курченко - УНІАН), Клименка (екс-міністр доходів і зборів України Олександр Клименко - УНІАН). Це дійсно кримінальні провадження. Вони зареєстровані з початку серпня і зараз йде активна фаза розслідування”, - сказав Наливайченко.