Армія та силовики вибудовують лінію оборони та укріплюють вогневі позиції у зоні АТО - штаб

Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО.

"Збройними Силами України та підрозділами інших силових структур вибудовується лінія оборони. Проведено перегрупування сил та засобів військовослужбовців АТО", - йдеться у повідомленні.Читайте такожСиловики обладнали більше 100 блокпостів і опорних пунктів - Тимчук

Окрім того, проводяться заходи щодо інженерного вдосконалення та укріплення вогневих позицій та блокпостів сил АТО.