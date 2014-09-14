Армія та силовики вибудовують лінію оборони та укріплюють вогневі позиції у зоні АТО - штаб
09:15, 14 вересня 2014Політика
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Українська Армія та силовики вибудовують лінію оборони та укріпляють вогневі позиції у зоні АТО.
REUTERS
Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО.
"Збройними Силами України та підрозділами інших силових структур вибудовується лінія оборони. Проведено перегрупування сил та засобів військовослужбовців АТО", - йдеться у повідомленні.Читайте такожСиловики обладнали більше 100 блокпостів і опорних пунктів - Тимчук
Окрім того, проводяться заходи щодо інженерного вдосконалення та укріплення вогневих позицій та блокпостів сил АТО.
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