"Блок Петра Порошенка" готовий співпрацювати з "Батьківщиною" та "Народним фронтом" - Луценко
15:45, 14 вересня 2014Політика
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Лідер партії "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко заявляє, що їхня політична сила готова співпрацювати з "Батьківщиною" Юлії Тимошенко та "Народним фронтом" Арсенія Яценюка.
"Блок Петра Порошенка" готовий співпрацювати з "Батьківщиною" та "Народним фронтом"/ Фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив в ході ІІ етапу позачергового з'їзду партії "Блок Петра Порошенка".
"Ми будемо співпрацювати з "Народним фронтом" Яценюка з "Батьківщиною" Тимошенко, з іншими демократичними силами, з представниками громадянського суспільства, з делегатами АТО і євромайданів всієї країни. Ми готові дружити з усіма, хто буде голосувати і працювати в парламенті задля європейського майбутнього та міцної армії", - сказав він.Читайте такожКличко очолить список “Блоку Петра Порошенка” на виборах до ВР
Луценко додав, що на мажоритарних округах вони готові узгоджувати кандидатури з усіма, щоб "жоден комуніст і регіонал не міг проскочити під купол Верховної Ради".
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