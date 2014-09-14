"Блок Петра Порошенка" готовий співпрацювати з "Батьківщиною" та "Народним фронтом" - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив в ході ІІ етапу позачергового з'їзду партії "Блок Петра Порошенка".

"Ми будемо співпрацювати з "Народним фронтом" Яценюка з "Батьківщиною" Тимошенко, з іншими демократичними силами, з представниками громадянського суспільства, з делегатами АТО і євромайданів всієї країни. Ми готові дружити з усіма, хто буде голосувати і працювати в парламенті задля європейського майбутнього та міцної армії", - сказав він.Читайте такожКличко очолить список “Блоку Петра Порошенка” на виборах до ВР

Луценко додав, що на мажоритарних округах вони готові узгоджувати кандидатури з усіма, щоб "жоден комуніст і регіонал не міг проскочити під купол Верховної Ради".