Виборчий список “Батьківщини” очолили Савченко, Тимошенко, Ігор Луценко, Соболєв та Шкрум

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні під час ХІІІ з'їзду “Батьківщини”.

“Вперше за всі часи походу на вибори я не йду номером один у списку партії “Батьківщина”. Я поступаюся тій людині, яка насправді не просто гідна цього першого номера. Це людина, яка є сьогодні символом боротьби за Україну в світі. Це людина, яка є символом жертовності за Україну. Це людина, яка, знаходячись в ув'язненні, має мужність приходити на судові розправи із символом України на серці, з прапором України в руках”, - сказала Тимошенко.

Читайте такожЖурналісти Найєм і Лещенко йдуть на вибори з партією Порошенка“Перший номер нашого списку - це справжній герой України Надія Савченко”, - сказала Тимошенко.

У першій п'ятірці партії також на вибори підуть сама Юлія Тимошенко, Ігор Луценко, Сергій Соболєв і громадська діячка Олена Шкрум.

Сама Савченко підтвердила, що йде на вибори, у листі.

Зазначається, що 6-те місце в списку зайняв заступник голови Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад Вадим Івченко, 7-ме місце - народний депутат, голова Комітету ВР з євроінтеграції Григорій Немиря, 8-ме місце – керівник молодіжного крила “Батьківщина молода” Іван Крулько, 9-те місце у списку зайняв науковець, економіст Олексій Рябчин, а десяте місце - у політичного аналітика Ігоря Жданова.

Усього до списку “Батьківщини” у загальнодержавному багатомандатному виборчому округу увійшли 225 кандидатів.

Зокрема, це Дмитро Шлемко, Борис Тарасюк, Андрій Кожемякін, Іван Кириленко, Сергій Власенко, Олександра Кужель, Олександр Абдулін, Валерій Дубіль, Олена Кондратюк, Андрій Шевченко, Олександр Чубатенко та інші.

Довідка УНІАН. Українську льотчицю Савченко захопили в полон проросійські терористи в зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває у СІЗО у Воронежі. Там її звинуватили у причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які, нелегально прибувши на територію України, у складі групи бойовиків висвітлювали їхні напади на українських військових.

Російські слідчі стверджують, що Савченко затримали після того, як вона сама в'їхала до РФ «без документів під виглядом біженки». Українська влада заявляє, що Савченко викрали терористи на Донбасі і потім передали Росії.