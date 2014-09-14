Порошенко продовжив телефонні консультації з Меркель



Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, співрозмовники висловили занепокоєння з приводу випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі, а також погодились докласти подальших зусиль для мирного врегулювання ситуації.

«У цьому контексті канцлер Німеччини підтримала важливість прийняття у вівторок Верховною Радою закону, який передбачає спеціальний статус для деяких районів Донецької та Луганської областей та закону про амністію», - йдеться у повідомленні.

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Також Порошенко та Меркель обговорили можливості продовження міжнародних переговорів у Нормандському форматі.

«Сторони також торкнулися тристоронніх переговорів у Брюсселі. Федеральний Канцлер Німеччини привітала рішення про підтримку України з боку ЄС, яке було ухвалено 12 вересня», - зазначили в перс-службі.