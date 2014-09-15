Семенченко прибув в США домовлятися про військову допомогу Україні
02:54, 15 вересня 2014Політика
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Командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко прибув з візитом до Вашингтона з метою зустрічі з американськими політиками і переговорів про військову допомогу силам АТО.
Семенченко прибув в США домовлятися про військову допомогу Україні / Facebook
Про це комбат написав на своїй сторінці в Facebook.
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"За кілька днів у складі делегації треба донести до Конгресу і Сенату США інформацію про Україну, провести переговори про постачання безпосередньо в підрозділи, домовитися у Вест-Пойнті (Військова академія США, - ред.) про навчання в майбутньому командирів добровольців, відвідати родину нашого Франка (Марк Паславський - громадянин США, доброволець "Донбасу", який загинув у серпні, - ред.), зустрітися з місцевими хлопцями з діаспори", - написав Семенченко.
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