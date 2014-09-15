В окупованому Криму явка на "виборах" склала менше 50%

Явка на «виборах» в окупованому Росією Криму становила близько 46%, повідомляє сайт виборчої комісії Криму.

Таким чином, на виборчі дільниці прийшли 612,8 тисячі кримчан. Комісія наводить дані станом на 19-ту годину 14 вересня, тоді як станом на 20-ту годину – момент закриття дільниць, даних досі немає. «Рівно о 20-ій завершили роботу всі виборчі дільниці Криму. Вибори пройшли спокійно, за даними Міністерства внутрішніх справ, ніяких правопорушень не зафіксовано», - заявив на брифінгу голова виборчкому Криму Михайло Малишев. Відомо, що вибори до так званої Держради Криму і органів місцевої влади бойкотували більшість кримських татар.

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У той же час, як повідомляє Крыминформ, окупаційна влада Криму стверджує, що така низька явка на виборах, порівняно з заявленою явкою на нелегітимному референдумі 16 березня, пов'язана з гарною погодою і різним ставленням серед кримчан до цих двох подій.

"Я б не сказав, що вона /явка/ низька, досить таки нормальна явка, - зазначив Малишев. - Її, безумовно, не можна порівнювати з березневою, оскільки, з моєї точки зору, абсолютно різний підхід виборців до цього питання".

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На думку глави виборчкому, багато кримчан вирішили провести погожий вихідний день на морському узбережжі. "Оскільки це, напевно, вже останні вихідні, коли погода дає таку можливість", - вважає Малишев.

Він додав, що явка на муніципальних виборах в інших регіонах Росії ще нижча, ніж у Криму.