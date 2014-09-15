Сьогодні російський суд може відпустити Савченко з-під варти

Сьогодні, 15 вересня, суд у Воронежі (Росія) розгляне скаргу захисту української льотчиці Надії Савченко про заміну їй запобіжного заходу, передає Эхо Москвы.

Захист Савченко наполіг на повному оголошенні матеріалів. Адвокат Микола Полозов пояснив, що суд та слухачі повинні ознайомитися з текстом документів без спотворень.

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«Задовільнивши клопотання захисту про оголошення всіх матеріалів справи, суд не залишає собі законної можливості залишити Савченко під вартою», - каже юрист.

Нагадаємо, слідство не змогло надати жодного документа, що свідчить про причетність Савченко до смерті російських журналістів.

Довідка УНІАН. Українську льотчицю Савченко захопили в полон проросійські терористи в зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває у СІЗО у Воронежі. Там її звинуватили у причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які, нелегально прибувши на територію України, у складі групи бойовиків висвітлювали їхні напади на українських військових.

Російські слідчі стверджують, що Савченко затримали після того, як вона сама в'їхала до РФ «без документів під виглядом біженки». Українська влада заявляє, що Савченко викрали терористи на Донбасі і потім передали Росії. В Україні порушили кримінальне провадження щодо викрадення Савченко.

25 липня Воронезький обласний суд відхилив апеляцію захисту та залишив під вартою Савченко до 30 серпня, відмовившись випустити її під заставу.

27 серпня Радянський районний суд Воронежа продовжив термін утримання під вартою Савченко до 30 жовтня.

28 серпня стало відомо, що захист Савченко оскаржив цю постанову Радянського райсуду.