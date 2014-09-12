Прихильники єдиної Британії випереджають сепаратистів на 4% - опитування

Такі дані показало опитування YouGov проведене для газет The Times та Sun. Про це пише Reuters у п'ятницю.

До референдуму про незалежність Шотландії лишається менше тижня.

Підтримка об'єднаного королівства тримається на рівні 52%, від'єднання Шотландії підтримують 48% опитаних. Голоси людей, що не планують брати участі в референдумі, не враховуються.

"Вперше кампанія проти незалежності веде перед з початку серпня", - про це говорить у коментарі президент YouGov Пітер Кельнер.

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З вівторка по четвер Опитано було 1268 мешканців Шотландії. Похибка становить 2-3%.

Як повідомлялося, 18 вересня в Шотландії пройде референдум щодо питання відділення від Об'єднаного Королівства. У разі, якщо шотландці вирішать стати незалежними, Великобританії доведеться стикнутися із питаннями розділу національного боргу, нафти у Північному морі, а кабінет міністрів буде вимушений піти у відставку.