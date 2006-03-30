Депутати впадуть у дитинство. Зустріч народних обранців з дитячим парламентом

Відбудеться круглий стіл-зустріч діючих депутатів та кандидатів різних рівнів з суспільно-активною молоддю міста Києва та регіонів України на тему: „Депутат – дитячому депутату”. Організатори: Дитяча громадська організація „Парламент дітей міста Києва”, Агентство Розвитку та Консалтингу, Київський Палац дітей та юнацтва

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