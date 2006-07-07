Мороз: у Вінського зашкалють особисті амбіції

Лідер Соціалістичної партії України, голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ заперечує розкол в лавах СПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам перед засіданням Політради партії, коментуючи, зокрема, заяву першого секретаря СПУ Йосипа ВІНСЬКОГО.

О.МОРОЗ зазначив, що «це не конфлікт – це є нерозуміння ними ситуації і перевищення особистих амбіцій чи інтересів над суспільними і партійними інтересами».

Він нагадав, що є заява від Й.ВІНСЬКОГО про відставку з посади першого секретаря політради СПУ, додавши: «Думаю, що це питання буде вирішено».

Як повідомляв УНІАН, Й.ВІНСЬКИЙ 6 липня заявив, що подає у відставку з посади першого секретаря Політради СПУ у зв`язку з тим, що голова СПУ О.МОРОЗ “фактично підтримав лінію на розвал Коаліції демократичних сил”, відмовившись голосувати за кандидатуру Петра ПОРОШЕНКА на посаду спікера, висунуту “Нашою Україною”. (Перед цим О.МОРОЗ заявив , що частина депутатів його фракції не голосуватиме за кандидатуру представника “Наша Україна” П.ПОРОШЕНКА).

За словами Й.ВІНСЬКОГО, «зрозуміло, що після рішення фракції СПУ коаліція зруйнована голосами МОРОЗА і тих 19 людей із фракції, які за це проголосували».

У виборах спікера Й.ВІНСЬКИЙ і ще один з депутатів СПУ – Галина ГАРМАШ - участі не брали.