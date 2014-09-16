Україна повідомила ОБСЄ про погіршення становища нацменшин в окупованому Криму

Як повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій МЗС України, зустріч Клімкіна з Торс відбулась сьогодні.

Читайте такожНа свята кримські татари прикрасили Бахчисарай прапорами України (фото)У ході зустрічі висловлювалося занепокоєння погіршенням стану забезпечення прав національних меншин внаслідок агресії Російської Федерації проти нашої держави та незаконної окупації Кримського півострова.

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Було наголошено, що відстеження Офісом верховного комісара ОБСЄ ситуації на всій території України, насамперед, в АР Крим та відповідне реагування на будь-які загрози правам національних меншин є пріоритетним для обох сторін.

Читайте такожЧубаров: Українці і кримські татари дружно бойкотували "вибори" на окупованому півострові «Погіршення ситуації у сфері забезпечення прав та основоположних свобод національних меншин в Автономній Республіці Крим є неприйнятним. Відбуваються численні порушення прав етнічних українців та кримських татар, які проживають на території півострова. Відповідальність за порушення визначених Конституцією та законами України прав і свобод людини і громадянина на тимчасово окупованій території покладається на Російську Федерацію», - сказав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зброєні люди оточили будівлю Меджлісу в Сімферополі та проводили в приміщенні обшук.